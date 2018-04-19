صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء لإشارة القضاء المختص صورة الموقوف: ع.ع (مواليد عام 1991، لبناني)، لقيامه بأعمال سلب ونشل على طريق المطار وضواحيها.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا اليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في مجمع النقيب الشهيد مصطفى علي حسن في الاوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 – 453143/01″.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام