نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأربعاء، استطلاعا للرأي، أظهر بأن أكثر 73 % من الإسرائيليين يعتبرون أن الكيان محفوف بالمخاطر الأمنية الكبيرة.

وأظهرت المعطيات أن أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي يخشى من اندلاع حرب قريبة، نظرا للتوتر المتزايد الذي تشهده الجبهة الشمالية، بما في ذلك التهديدات الإيرانية بالرد على قصف الطائرات الإسرائيلية مطار الـ “تي فور” في سوريا، حيث أعرب أكثر من 52% من المستطلعين عن قلقهم من اندلاع حرب جديدة في المستقبل القريب.

ووفقا للاستطلاع، فإن نسبة التهديد الأمني الخارجي من حماس وإيران وحزب الله تصل إلى 34%، ونسبة التهديد الأمني من عمليات المقاومة الفلسطينية تصل إلى 32%، فيما تبلغ نسبة التهديد بسبب غلاء المعيشة والفجوات الاقتصادية نحو 32%.

المصدر: الاعلام الحربي