أكد رئيس مركز الدراسات حول حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في وزارة التجارة الروسية، فيكتور خولستوف، أن المادة الكيميائية التي سمم بها كل من سيرغي سكريبال وابنته يوليا صنعت في أحد المختبرات الغربية.

وقال خولستوف في كلمة نشرها على “يوتوب”: “مشكلة مواد “نوفيتشوك” انتشرت في المختبرات الغربية يشكل واسع، ويمكن التأكيد أنه ما لا يقل عن 20 مخبرا يجرون أعمالا مرتبطة بمواد “نوفيتشوك”، وكل ما يتعلق بـ “”نوفيتشوك” وغيره يجب البحث عنه في الدول الغربية”. وأردف قائلا: “يمكن التأكيد بقدر كبير من الثقة بأنه تم انتاج هذه المادة في أحدى هذه المعامل”.

المصدر: سبوتنيك