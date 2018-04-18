فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 18-4-2018.

دمشق وريفها:

ـ واصل مسلحو “جيش الإسلام” في مدينة الضمير بالقلمون الشرقي في ريف دمشق، تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدولة السورية.

وستبدأ عملية خروج 5000 شخص بينهم 1500 مسلح من مدينة الضمير إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي يوم غدٍ، لتدخل بعدها قوات الجيش السوري إلى المدينة لتمشيطها وتنظيفها من الألغام.

وفي ذات السياق، طالب عدد كبير من أهالي البلدات والقرى في القلمون الشرقي، بدخول الجيش السوري إليها، بالتزامن مع اتفاق آخر يجري العمل عليه في باقي مناطق القلمون الشرقي.

درعا وريفها:

ـ أعلنت “غرفة عمليات صدّ البغاة” التابعة لفصائل “الجيش الحر”، قرى “القصير وسحم الجولان والشجرة” الخاضعة لسيطرة المجموعات المرتبطة بداعش في ريف درعا الغربي “منطقة عسكرية”.

– عُثرَ على أحد مسلحي “الجيش الحر” مقتولاً جنوب بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قُتل شخص واُصيب اثنان جراء استهداف “جبهة تحرير سوريا” قرية بسرطون بريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، بالرشاشات الثقيلة.

ـ دارت اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” على محور جمعية الرحال قرب بلدة كفرناها وفي محيط جبل بركات وقرية مكلبيس بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب كل من حسن جميل سبنان وقاسم جمال أقرع في بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي نتيجة اعمال قنص متتالية من ناحية “بروما” المجاورة.

ـ قُتل شاب برصاص قوات حرس الحدود التركي، أثناء محاولته عبور الحدود السورية _التركية بريف إدلب الغربي.

ـ سيطرت “جبهة تحرير سوريا” على قريتي الفقيع وترملا وتلة قرية كرسعة وعلى منطقة تل جعفر بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، كما دارت اشتباكات بين الطرفين في بلدة احسم وقرية فركيا بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن إصابة طفلين.

– أصيب 4 أشخاص جراء استهداف سيارتهم من قبل مسلحي “جبهة تحرير سوريا” قرب قرية مرعيان بريف إدلب الجنوبي، بالرشاشات الثقيلة.

– أسرت “جبهة تحرير سوريا” أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو عبد الكريم” إثر كمين في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتل أحد المسؤولين العسكريين في “جبهة تحرير سوريا” المدعو “أبو حفص كرناز” مع عدد من مسلحي “الجبهة” برصاص مسلحي “هيئة تحرير الشام” قرب قرية ترملا في ريف إدلب الجنوبي.

حماة وريفها:

– قطعت المجموعات الإرهابية في قرية القنطرة غرب مدينة السلمية في ريف حماه الجنوبي الشرقي، مياه الشرب عن 500 ألف مواطن في مدينة السلمية وريفها.

المصدر: الاعلام الحربي