اعتبر رئيس البرلمان الكاتالوني روجر تورنت الذي يزور سويسرا لعقد لقاءات مع ممثلي الأمم المتحدة، الأربعاء أن اجراء انتخابات جديدة أمر “غير مرغوب فيه”، في وقت لا يزال الاقليم الاسباني من دون رئيس.

وصرح تورنت أمام الاعلام “يجب التوجه الى الحكومة الاسبانية والمحاكم الى متى سيمنعون اجراء مراسم تنصيب (رئيس كاتالونيا)، لأن الحكومة الاسبانية وهيئات الدولة خصوصا المحاكم، هي من تمنع التنصيب”.

ولا تزال كاتالونيا التي وضعت تحت وصاية الحكومة المركزية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، من دون حكومة مستقلة.

وحصل الانفصاليون على غالبية المقاعد في البرلمان الكاتالوني في الانتخابات الاقليمية التي جرت في 21 كانون الأول/ديسمبر، لكنهم لم ينجحوا مذاك في تنصيب رئيس، في وقت كان الزعيم الانفصالي الأقوى كارليس بوتشيمون فارا خارج البلاد.

وفي حال لم يتم تعيين رئيس جديد للاقليم قبل 22 أيار/مايو، ستتم الدعوة بشكل تلقائي الى انتخابات اقليمية جديدة.

وأكد تورنت الأربعاء “عدم وجود نية استنفاد المهل واجراء انتخابات، بل العكس تماما”، مشيرا الى أن “سيناريو الانتخابات هو سيناريو غير مرغوب فيه أبدا في كاتالونيا، من وجهة نظري”.

وقال “ليس من شأني اقتراح مرشحين. انها الأكثرية النيابية التي تقترح الاسم حاليا، المرشح للمنصب هو جوردي سانشيز” الموجود أيضا في السجن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية