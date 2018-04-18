نفى البنتاغون الاربعاء تقريرا يفيد بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب رفض بشدة مطالبة وزير الحرب الاميركي جيمس ماتيس له بالحصول على موافقة الكونغرس على الضربة التي استهدفت سوريا الاسبوع الماضي.

واوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤوليين عسكريين وسياسيين ان ماتيس كان طلب من ترامب الحصول على ضوء اخضر من الكونغرس قبل شن الضربات بصواريخ كروز ضد ثلاثة اهداف.

وافادت الصحيفة بان ماتيس عقد مع ترامب عدة اجتماعات وحضه على الحصول على موافقة الكونغرس، مشددا على اهمية اقران العمليات العسكرية بالتأييد الشعبي.

الا ان مكتب المتحدثة باسم وزارة الحرب الاميركية دانا وايت اعلن في بيان مقتضب ان ما ورد في الصحيفة حول حض ماتيس لترامب على الحصول على موافقة الكونغرس “عار من الصحة”.

وقال مسؤول في البنتاغون انه لم يحصل اي نقاش، وان “الجميع” كان متفقا على ان ترامب يتمتع بالسلطة اللازمة لشن الضربات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية