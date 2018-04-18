أعلنت الشرطة المغربية الأربعاء ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش في عملية متزامنة بمدينة الناطور وقرى قريبة منها، أسفرت ايضا عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في “ارتباطهم بشبكة تنشط في مجال الاتجار في المخدرات”.

وحدد بيان للمديرة العامة للأمن الوطني حجم المخدرات التي تم ضبطها بستة أطنان و240 كيلوغراما من مخدر الحشيش و80 كيلوغراما من مخدر الكيف، اضافة الى أسلحة بيضاء وست سيارات ثلاث منها مسجلة بالخارج “يشتبه في تسخيرها لنقل وتهريب المخدرات”.

وجرى فتح تحقيق قضائي “لتحديد ارتباطاتهم بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية”.

ويشير تقرير صادر عن وزارة الداخلية المغربية. تداولته وسائل إعلام محلية، إلى توقيف أكثر من 97 شخصا العام 2017 على خلفية قضايا الاتجار في المخدرات.

ويفيد مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان المغرب هو المنتج الاول لصمغ القنب الهندي واحد مصدريه الرئيسيين ولا سيما الى اوروبا.

وتزرع اكثر من 50 الف هكتار من الاراضي الزراعية بهذه النبتة ولا سيما في منطقة الريف في شمال البلاد على ما افادت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

واعتبرت الهيئة ان هذه المساحة تتقلص بفضل جهود السلطات المغربية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية