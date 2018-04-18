أكد رئيس الأركان العراقي اللواء عثمان الغانمي استمرار التعاون مع ايران في مجال مكافحة الإرهاب وبهدف تطهير كامل الأراضي العراقية من الإرهابيين.

وخلال إستقباله وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني العميد أمير حاتمي اليوم الأربعاء أعرب اللواء الغانمي عن تقديره “للدور الإيجابي الذي تقوم به إيران في دعم العراق في مكافحة الإرهاب” وقال “إن الشعبين الإيراني والعراقي قدما دمائهما في الحرب على داعش ونحن علي يقين بأن الأخوة الإيرانيين سيكونون إلي جانبنا في فترة الإعمار والتنمية الإقتصادية وتوفير الحاجة الدفاعية للعراق”.

ولفت إلى أن “العراق أعلن إنتصاره على داعش وإن القوات العراقية والحشد الشعبي يعملان حالياً علي تطهير المناطق المختلفة وقد حققا الكثير من الإنجازات في المجال الأمني”.

من جانبه أعرب وزير الدفاع العميد حاتمي عن تهانيه بالانتصارات الكبرى التي حققها العراق على الارهاب، معلنا الاستعداد الشامل للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم الشعب العراقي كما في السابق.

وبيّن العميد حاتمي أن العراق حقق هذه الإنجازات في ظل وحدته الوطنية وتدبير المرجعيه وجهود ومسؤوليه وبسالة مقاتليه وشبابه، وقال “ان نظرة إيران الي العراق هي نظرة شاملة مبنية علي عراق موحد ومتماسك، ونؤمن أن أمن العراق واستقراره يحظي بالأهمية للمنطقة بأسرها”.

وأشار الى “الطاقات والقدرات التي تتمتع بها وزارة الدفاع الايرانية”، معلنا “استعداد هذه الوزارة للتعاون مع العراق في المجالات المعنية”.

وخلال هذا اللقاء، قام وزير الدفاع الايراني ورئيس الاركان العراقي بتقديم رئيس الجانب الايراني ورئيس الجانب العراقي في اللجنة المشتركة للتعاون العسكري، كما أكد الجانبان على بدء نشاطات هذه اللجنة بالتوازي مع نشاطات اللجنة الفنية الدفاعية.

المصدر: وكالة ارنا