أفاد مصدر بالشركة المصرية القابضة للمطارات بأن جولة جديدة من المباحثات سوف تبدأ الشهر المقبل لاستئناف الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن “جولة جديدة من المباحثات مع روسيا لاستئناف الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية شرم الشيخ والغردقة سوف تبدأ الشهر المقبل ولكن مكان عقد المباحثات لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه”.

وأضاف “أود هنا الإشارة إلى أن الطيران العارض تقوم به شركات روسية ولا توجد شركات مصرية، وبالتالي فالقرار هنا يتعلق بالسلطات الروسية ونحن نحترم آلية اتخاذ القرار في روسيا”، مشيرا إلى أن “كافة المطارات المصرية بما فيه شرم الشيخ والغردقة مستعدة لاستقبال تلك الرحلات”.

المصدر: سبوتنيك