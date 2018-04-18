أكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن” الحرب ليس من خيارات السودان لحل خلافها مع مصر بشأن مثلث حلايب الحدودي”، غير أنه” أكد سيادة بلاده على المنطقة، وأنه لا يوجد لدى الخرطوم من خيار في الوقت الراهن سوى اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التفاوض المباشر”.

واضاف غندور، ان حكومته،” ظلت حريصة بممارسة ضبط النفس مع الجانب المصري وعدم تصعيد القضية حفاظا على أزلية العلاقات بين البلدين، رغم أن الجانب المصري ظل يقوم بإجراءات تصعيدية حول قضية حلايب منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى أذار/مارس 2018″.على حد تعبيره.

المصدر: وكالة سبوتنيك