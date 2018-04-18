يستعد الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية ردا على زيارة الزعيم كيم جونغ أون للصين مؤخرا حسب قناة “سي إن إن” التلفزيونية.

وأضافت القناة، أن الزيارة ستتم على الأغلب بعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية المقررة في نهاية أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو.

وأشارت إلى أن، هذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية يؤديها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى كوريا الشمالية بعد أن ترأس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عام 2012.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن كيم جونغ أون زار الصين في مارس الماضي وأعلن أن هدف الزيارة كان تقديم التهاني شخصيا للزعيم الصيني بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب رئيس البلاد، وذلك في أول زيارة يؤديها كيم جونغ أون منذ توليه السلطة في بلاده.

المصدر: وكالات