قتلت امرأة هي ام لولدين في حادث جراء تعطل احد محركي طائرة تابعة لخطوط “ساوث وست ايرلاينز” خلال رحلة من نيويورك الى دالاس، في اول حادث مميت يشهده قطاع الطيران المدني الاميركي منذ نحو عشر سنوات.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-700 اقلعت من دون اي حوادث، الا ان الركاب سمعوا بعد دقائق من الاقلاع انفجارا في المحرك الايسر، ادى الى تطاير شظايا اخترقت النافذة ما ادى الى تكسر الزجاج وهبوط اقنعة الاوكسجين بحسب ما افاد شهود.

وقال رئيس المجلس الوطني لسلامة الطيران روبرت ساموولت في مؤتمر صحافي “نعتقد ان اجزاء تطايرت من هذا المحرك”، مؤكدا تعطله من دون اشتعاله، وتسجيل “حالة وفاة”. وبحسب وسائل اعلام اميركية فقد ادى الحادث الى اصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح طفيفة. وقال ساموولت إن الحادث سببه “عطل في المحرك”.

واعلنت خطوط “ساوث وست”، ان الرحلة 1380 المتوجهة من مطار لاغوارديا في نيويورك الى مطار لاف فيلد في دالاس كانت تقل 144 راكبا وطاقما من خمسة أفراد.

واجرت الطائرة هبوطا اضطراريا في مطار فيلادلفيا قرابة الساعة 11.20 (15.20 ت غ) بعد ان أبلغ طاقمها عن تضرر احد المحركين، وبدن الطائرة ونافذة واحدة على الاقل، بحسب ما اعلنت ادارة الطيران الفدرالي (أف إيه إيه).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية