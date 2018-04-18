اقترح الوفد الروسي لدى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، إدخال تعديلات على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لجعل المعلومات عن المواد السامة أكثر انغلاقا.

وجاء في الوثائق التي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منها “لكي تكتسب المعاهدة وزنا أكثر، يجب على مدير الأمانة الفنية لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية إعداد وتقديم مشروع قرار للمجلس التنفيذي في أقرب جلسة، يسمح بتغيير وتطوير الملحق [المعاهدة] يحتوي على قائمة المواد الكيميائية، وذلك وفقا للفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة للمعاهدة”.

المصدر: سبوتنيك