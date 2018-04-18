أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الاوكرانية الايرانية “ليونيد كازاتشنكو” عن رغبة المصرف المركزي لبلاده بتعزيز التعاون مع ايران وفتح حساب مصرفي له في اوكرانيا.

وأشار كازاتشنكو خلال لقائه السفير الايراني في كييف مهدي بهشتي منفرد اليوم الاربعاء، الى دعم بلاده للتعاون بين ايران واوكرانيا في شتى المجالات.

من جانبه تطرق السفير بهشتي منفرد خلال اللقاء مسار العلاقات بين ايران واوكرانيا في شتى المجالات وقدم اقتراحات لتطوير التعاون بين الثنائي ومعالجة بعض المشاكل والعقبات الموجودة.

وتدارس الجانبان خلال اللقاء، الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى اوكرانيا وعقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين وبعض القضايا الاخرى المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

المصدر: وكالة سبوتنيك