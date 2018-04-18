طقس ربيعي مستقرّ ودافىء يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة حتى مساء يوم الجمعة حيث يتقلب تدرجياً بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحياناً.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وترتفع نسبة الرطوبة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيّاًً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية ليل الجمعة/االسبت.

الرياح السطحية: شمالية إلى شماليّة شرقية ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كلم/س.

الانقشاع: جيّد

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و ٦٠ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية