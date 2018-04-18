اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي في تصريح له اليوم الاربعاء ان أمين عام تيار المستقبل طالعنا بالامس، عبر احد الفيديوهات المسربة، بكلام تعرض لنا فيه أمام مناصريه الذين كانوا يسألونه عن قانون العفو الأمر الذي أظهر ارباكه وعدم درايته بالموضوع، لذا يهمنا أن نوضح اننا ومنذ فترة أكدنا ومازلنا نتابع موضوع قانون العفو العام ونحن جادون بهذا الموضوع ولكن نحن لم نعد اهلنا بفترة زمنية لاننا نصدق في تعاطينا مع الناس وبعكس غيرنا لم ندخل موضوع قانون العفو في البازار الانتخابي .

وأضاف الساحلي”أما الشخص المذكور فقد اتضح مدى ارباكه امام مناصريه لانه، وتياره، كانا وما يزالان يقدمان الوعود الواهية والكاذبة لاغراض واهداف انتخابية “،مؤكدا اننا اننا مع اصدار قانو عفو عام ومستعدون للنقاش في بنوده ومستعدون في أي وقت للذهاب الى مجلس النواب لاقراره بعد التوصل الى اقتراح أو مشروع ( من الحكومة ) يلبي متطلبات الناس ويعالج مشكلة آلاف العائلات اللبنانية ويعطيهم فرصة لحياة كريمة وفي الوقت عينه لا يشكل صدقة لآخرين”.

المصدر: موقع المنار