الصحة الفلسطينية: 33 شهيداً و4279 مصاباً خلال مسيرات العودة بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2018 - 14:23
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نائب رئيس مجلس الإتحاد الروسي: يمكن لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء العمل في الغوطة الشرقية
بشار الجعفري: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس الأمن لبدء عملهم في دوما
السفير الروسي في الأمم المتحدة: لا حلّ عسكريا للأزمة السورية والأسس السياسية للتسوية تقوم على دعم مفاوضات أستانا
نيبينزيا: على واشنطن وحلفائها وقف التهديدات ضد الدولة السورية وبدء التعاون الدولي الحقيقي في مجال مكافحة الإرهاب
المبعوث الأممي الى سوريا يزور موسكو وطهران للتشاور مع كبار المسؤولين عقب انتهاء زيارته الى أنقرة
التلفزيون السوري: عملية خروج مسلحي "جيش الإسلام" من الضمير الى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي تبدأ غدا
التلفزيون السوري: هناك اتفاق آخر يجري العمل عليه في باقي مناطق القلمون الشرقي بريف دمشق
إصابة مواطنين من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب الشمالي برصاص قنص المسلحين من ناحية بروما المجاورة
لبنان: دفعة أولى من 500 نازح سوري تغادر شبعا وقرى العرقوب الى بلدة ومزرعة بيت جن عند المقلب الشرقي لمرتفعات جبل الشيخ
الشيخ نعيم قاسم: لن نردّ على التحريض الطائفي وتدخّل السفارات المباشر في الإنتخابات سببه عجز الوكلاء عن تنفيذ المطلوب
مصدر عسكري يمني: قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان بعملية هجومية للجيش واللجان في المصلوب بالجوف
المبعوث الدولي إلى اليمن: حلّ الصراع في اليمن يكون باتفاق القادة على التعاطي مع بعضهم البعض عبر الحوار والنقاش
الرئيس الايراني: الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية سينتجون أي سلاح دفاعي تحتاجه البلاد دون اكتراث للآخرين
الشيخ حسن روحاني: إيران بحاجة الى قوات مسلحة مقتدرة للوقوف بوجه مؤامرات القوى الكبرى
وزير الدفاع الإيراني: سأبحث الهجوم الصاروخي على سوريا والتطورات الأخيرة في المنطقة خلال زيارتي العراق
القضاء العراقي أصدر في الأشهر الأخيرة أحكاما بإعدام أكثر من 300 شخص بتهمة الإنتماء الى "داعش"
البيت الأبيض: واشنطن وبيونغ يانغ أجرتا محادثات على أعلى المستويات لكن ليس بين رئيسي البلدين
الجيش المصري يعلن مقتل أمير تنظيم "داعش" في وسط سيناء بعد تبادل كثيف لإطلاق النار
وزيرة الدفاع الألبانية: ألبانيا ترغب بإقامة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها
شرطي أميركي يقتل شاباً من أصول أفريقية بإطلاقه النار عليه في موقف سيارات بولاية كاليفورنيا
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: السعودية ليست حليفة للولايات المتحدة وأعتبرها بلدا غير ديمقراطي وداعما وممولا للإرهاب
ساندرز لولي العهد السعودي والقادة الأثرياء في المنطقة: توقفوا عن الكلام عن الفقراء ومآسيهم في غزة إفعلوا شيئا لهم
مصر: أحكام بالسجن بين 5 و10 سنوات بحق المتهمين بحادث تصادم القطارين في الاسكندرية العام الماضي
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
الصحة الفلسطينية: 33 شهيداً و4279 مصاباً خلال مسيرات العودة بقطاع غزة
منذ 1 ساعة
18 April، 2018
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