قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت “بدأت شركات الطيران الأميركية تحويل مسار رحلاتها بعيدا عن الأجواء الروسية قبل ساعات من انتهاء صلاحية اتفاق السماح بعبور الأجواء بانتظار توقيع اتفاق جديد”.

وأضافت نويرت في حديث لها مساء الثلاثاء ان “السفير جون هنتسمان في موسكو يجري مباحثات مع المسؤولين الروس لتيسير المفاوضات مع شركات الطيران الأميركية في روسيا بعد الغاء مباحثات كان ينبغي أن يجريها مسؤولون في هيئة الطيران المدني الروسية في واشنطن”.

وتابعت نويرت ان “الروس لم يوضحوا لماذا ألغوا اللقاءات في مقر الخارجية الأميركية”، وأضافت ان “بعض شركات الطيران تغير مسار رحلاتها لأنها قلقة بسبب انتهاء المدة”، وأكدت “لا نريد مثل هذه الاضطرابات على حركة الطيران التجاري”، وأشارت الى “امكانية التوصل الى اتفاق في اللحظة الأخيرة”.

وتعبر يوميا عشرات الطائرات الأميركية سماء روسيا في أقصر مسار مجز إلى جنوب آسيا، لكن تصاريح العبور انتهت في الساعة 19.59 (23.59 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية