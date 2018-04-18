صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن السفارة الروسية في واشنطن، تلقت تبليغا من إدارة البيت الأبيض، يفيد بعدم فرض أي عقوبات أميركية جديدة على روسيا في المستقبل القريب.

وقال المصدر للصحفيين: “أؤكد ابلاغ السفارة الروسية أنه لن تكون هناك عقوبات جديدة في المستقبل القريب”.

وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات جديد ضد روسيا بسبب الوضع في سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة ستطال الشركات التي قدمت لسوريا التقنيات لصناعة الأسلحة الكيميائية، حسب تكهنات الجانب الأميركي، ونفت موسكو ودمشق المعلومات حول حدوث هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية.

المصدر: سبوتنيك