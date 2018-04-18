أعلنت رئيس مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن لجان المجلس انضمت إلى عمل مجلس الدوما لإعداد مشروع قانون الرد على العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن مجلس الاتحاد سيحضر تعديلات عليه يوم 3 أيار/مايو القادم.

وقالت ماتفيينكو خلال جلسة مجلي الاتحاد الروسي: “تم تكليف لجان مجلس الاتحاد، بما في ذلك [لجان] الشؤون الدولية والسياسة الاقتصادية بتحضير مقترحاتهم”.

وأفادت ماتفيينكو أن اللجان ستحضر مقترحاتها قبل 30 أبريل وستقدمها لمجلس الدوما يوم 3 أيار/مايو.

هذا وطرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وقادة الكتل البرلمانية في المجلس، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون يتضمن تدابير جوابية على السياسة الأميركية المعادية لروسيا.

ويتضمن المشروع على وجه الخصوص ، حظراً على استيراد المنتجات الزراعية والكحولية ومنتجات التبغ الأميركية، فضلاً عن الأدوية. ويتضمن مشروع القانون تعليق التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في المجال النووي وبناء الطائرات ومحركات الصواريخ.