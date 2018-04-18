قالت وزيرة الدفاع الالبانية اولتا جاتشكا إن “بلادها ترغب في ان تقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها خصوصا للتصدي لتأثير روسيا”.

وقالت جاتشكا في لقاء مع وزير الحرب الاميركي جيمس ماتيس في “البنتاغون” في واشنطن الثلاثاء “اعتقد انه يجب توجيه رسالة قوية مفادها ان غرب البلقان منطقة توجهها غربي واننا نتقاسم المبادىء والقيم نفسها وعلينا حمايتها”.

واضافت جاتشكا “نعتقد انه حان الوقت لتقيم الولايات المتحدة وجودا لها في البانيا”، وتابعت ان “وجود الولايات المتحدة او حلف شمال الاطلسي سيكون دليلا واضحا على ان المنطقة ليست منسية من قبل حلفائها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية