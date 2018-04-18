أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة التي سجلت في مختلف المناطق اللبنانية حتى صباح الاربعاء 18-4-2018.

فقد أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “النازحين السوريين بدأوا بالتجمع عند الطرف الجنوبي لبلدة شبعا بانتظار الحافلات التي ستقلهم الى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ وخصوصا بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن”، وتابعت “بلغ عدد الذين قرروا العودة طوعيا 499 نازحا من مختلف الاعمار. ومن المقرر ان تصل الحافلات عند حوالي الحادية عشرة قادمة من طريق المصنع- راشيا- عين عطا- شبعا”.

من جهة ثانية، افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 131 مطلوبا بتاريخ 2018/4/17 بجرائم: مخدرات – سرقة – سلب واطلاق نار.

بدورها، أفادت احصاءات غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل و20 جريحا في 19 حادث سير تم التحقق منها خلال ال 24 ساعة الماضية.

في سياق آخر، أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه الى ان “أربع طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخه الساعة 11.15، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق البحر من بلدة البترون حتى بلدة الناقورة، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”.

هذا وقد أفادت مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” أن السوري غسان أديب، البالغ من العمر 35 عاما، سقط من شرفة منزل ذويه في حارة صخر كسروان، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تم نقلها بواسطة عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام