أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “أن الجميع اليوم في لبنان ينعمون بالأمن والاستقرار بفضل عطاءات وانتصارات وانجازات المقاومة”.

ولفت الشيخ قاووق في حديث له الى انه “بمعادلة المقاومة حمينا الوطن وأهلنا والسيادة والكرامة وبقية الكرامة في العروبة”، واوضح انه “لولا انجازات المقاومة لكانت العروبة اليوم تعني احتلال إسرائيلي والهزيمة أمامه فضلا عن المذلة”.

واعتبر الشيخ قاووق ان “الذين يسيئون إلى هذه الأمة هم الذين يرتكبون المجازر في اليمن وينفقون الأموال ليؤججوا الفتن وليمولوا الحروب والعدوان”، ولفت الى ان “النظام السعودي هو الذي مول العدوان الأميركي على سوريا وهو الذي يسلح الإرهابيين في سوريا، وهو الذي ينفق مئات مليارات الدولارات لا ليحرر فلسطين أو ليحارب إسرائيل وإنما ليتسلح من أجل محاربة اليمن وتهديد قضية الشعوب والدول العربية والإسلامية”.

وشدد الشيخ قاووق على ان “التحرير الذي حصل في غوطة دمشق هو أعظم انتصارات سوريا منذ بدء الأزمة السورية وهذا الذي أغضب السعودية وأميركا”، واشار الى ان “العدوان الأخير على سوريا فيه الكثير من الصخب والضجيج ولكن كانت نتيجته لا شيء في المعادلة الميدانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام