حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور بوب كوركر الثلاثاء من ان “خطة الجيش الاميركي القائمة على أن تنفض واشنطن يديها من سوريا تعني تركها لنفوذ روسيا وايران”، على قوله.

وقال كوركر في حديث له إن “موسكو وطهران لديهما نفوذ كبير في سوريا بينما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن امكانية الانسحاب من هناك”.

واعتبر كوركر ان “سوريا باتت في يد روسيا وايران الآن هم سيحددون مستقبلها”، واضاف “قد نكون حول الطاولة لكن عندما نتكلم ولا نفعل شيئا مؤثرا على الارض يكون كل ما نقوم به هو مجرد كلام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية