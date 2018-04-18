سقوط قذيفتين صاروخيتين على حيي الزاهرة الجديدة وبستان الدور بمدينة دمشق، مصدرهما مسلحو تنظيم “داعش” في مخيم اليرموك جنوب دمشق (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 18 2018 - 10:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
سانا: مفتشو منظمة حظر الانتشار النووي يدخلون إلى دوما في الغوطة الشرقية للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض
السفير السوري في الأمم المتحدة: خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس لبدء عملهم في دوما
السفير الروسي في الأمم المتحدة: لا حلّ عسكريا للأزمة السورية والأسس السياسية للتسوية تقوم على دعم مفاوضات أستانا
فاسيلي نيبينزيا: موسكو ليست مستعدة للتحاور مع الغرب حول سوريا بعد الضربة العسكرية
نيبينزيا: على واشنطن وحلفائها وقف التهديدات ضد الدولة السورية وبدء التعاون الدولي الحقيقي في مجال مكافحة الإرهاب
الدفاع الروسية: العثور على مختبرات من مخلفات المسلحين في دوما تستخدم لتصنيع السلاح الكيميائي
مراسل المنار: 4 إصابات بالرصاص في إطلاق جنود الاحتلال النار على مخيمات العودة في غزة وخانيونس والوسطى
سلطات الاحتلال تمنع رئيس بلدية جنفيلييه الفرنسية من الدخول إلى الأراضي المحتلة بسبب موقفه الرافض للاستيطان
مصدر عسكري يمني: قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان بعملية هجومية للجيش واللجان في المصلوب بالجوف
مصادر يمنية: عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ضد تجمعات مرتزقة العدوان في المخاء وموشج على الساحل الغربي
مصدر عسكري يمني: العملية المشتركة في المخا استهدفت منظومة باتريوت إماراتية وتجمعاً لقوى العدوان بينهم إماراتيون
أرمينيا: البرلمان ينتخب الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئيساً للوزراء واحتجاجات على بقائه في الحكم
الرئيس الفرنسي يقترح إنشاء برنامج أوروبي لتمويل المجتمعات المحلية التي تستقبل لاجئين
موغيريني: المفوضية الأوروبية تقترح فتح مفاوضات لانضمام ألبانيا ومقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي
صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 بالمئة في عامي 2018 و 2019
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
سقوط قذيفتين صاروخيتين على حيي الزاهرة الجديدة وبستان الدور بمدينة دمشق، مصدرهما مسلحو تنظيم “داعش” في مخيم اليرموك جنوب دمشق (سانا)
منذ 39 mins
18 April، 2018
التعليقات
ذات صلة
وزير الدفاع الإيراني يبحث في بغداد العدوان على سوريا وتطورات المنطقة
للبيع.. أغلى لوحة سيارة في التاريخ
أبرز الأحداث على الساحة السورية لتاريخ 18_ 4 _ 2018
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..