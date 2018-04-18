كثير من الأشخاص يقومون بإتباع حمية غذائية، ولكن سرعان ما يشعروا بالملل من الروتين الغذائي الذي لا يتغير، على الرغم من وجود العديد من البدائل الصحية التي يمكن تناولها خلال الرجيم لتسد الجوع دون أن تسبب زيادة الوزن.

إليك قائمة بهذه الأطعمة التي يمكن أن تضيفها إلى لائحة الأغذية المسموحة خلال الحمية الغذائية:

1- البيض المسلوق: يحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين الحيواني، وتناوله في وجبة الإفطار يمد الجسم بالبروتين الذي يمنحه الطاقة والحيوية لممارسة المهام اليومية، وفي نفس الوقت يزيد من الشعور بالشبع، كما أن نسبة السعرات الحرارية في البيض قليلة، لكن لا ينصح بالإفراط في تناول البيض لأنه يحتوي على نسبة كوليسترول تؤثر بالسلب على صحة القلب والشرايين.

2- البقوليات: تعد البقوليات بمختلف أنواعها من الأغذية قليلة السعرات، كما أنها غنية بالبروتين الهام لصحة الجسم، بالإضافة إلى احتوائها على نسب كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات، وعلى رأسها العدس والحمص والفول. يمكن إدراج البقوليات في الحمية الغذائية، ولكن ينصح بالتنويع فيها وعدم تناولها بكميات كبيرة لأنها قد تؤدي إلى حدوث بعض التقلصات في البطن.

3- الزبادي: عادةً ما يكون الزبادي أحد أساسيات النظام الغذائي الخاص بإنقاص الوزن. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه يمكن إضافة كوب زبادي إضافي إلى النظام اليومي دون أن يؤثر بالسلب على نتيجة الرجيم، بل أنه يساعد في تنظيم الهضم وتحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي زيادة معدل الحرق. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض إلى الزبادي، فيعطيه مذاقاً أفضل وفي نفس الوقت يمد الجسم بالطاقة ويقوي جهاز المناعة.

4- المكسرات: من المسليات المفضلة للكثير من الأشخاص، ولا يجب أن يتسبب الرجيم في الحرمان منها، لأنها ليست ضد الحمية، ولكن يوصى بتناول حفنة من المكسرات يومياً لأن الإكثار منها قد يؤدي لنتيجة عكسية.

المكسرات غنية بالدهون المفيدة والصحية، وكذلك الألياف والفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، كما أنها قادرة على سد الجوع بدرجة كبيرة، ولذلك فإن تناول القليل منها بين الوجبات من الأمور الأساسية خلال الرجيم، يعتبر اللوز هو الأفضل من المكسرات خلال الحمية، حيث يحتوي على الأوميغا 3 والعناصر الغذائية الهامة، وسوف يجعلك تشعر بالشبع دون زيادة في الوزن. كما أن عين الجمل له خصائص مشابهة للوز في مكوناته ونتائجه، وكذلك يمكن تناول الكاجو والفستق.

5- السلطات: سواء كانت سلطة خضراوات أو سلطة فواكه، فإن هذا المزيج يجعل الجسم أكثر صحة ويقلل من الشهية على مدار اليوم، لذلك ينصح بالبدء في وجبة الغداء بطبق من السلطة الخضراء، وتناول طبق سلطة الفواكه بين الوجبات.

وفي سلطة الخضراوات، ينصح بعدم إضافة الملح الذي يبطيء من عملية حرق الدهون، أما في سلطة الفواكه، فيفضل إستخدام التفاح، الأفوكادو، الكنتالوب، والجوافة، وتجنب الموز، العنب، البلح، والمانغو، ولا يجب إضافة أي مواد سكرية إليها.

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المصدر: ويب طب