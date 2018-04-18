أعلنت ممثلة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أن “بريطانيا طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة إبلاغ مجلس الأمن خلال 24 ساعة عن مكان وعمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي توجهت إلى مدينة دوما السورية”.

وأضافت بيرس في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء “اعتقد انه سيكون من المفيد للغاية لو أن الأمانة العامة تنظم للمجلس إما مؤتمر أو تقديم ملخصا وجيزا حول أين الآن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وهيئة الأمن في الأمم المتحدة”.

وتابعت بيرس “من المفيد إفادتنا ما هي خططهم المستقبلية؟ وهل كان هناك أي عوائق في الطريق إلى دوما؟ وما هي أسباب ذلك؟”، واضافت “إذا كان يمكن عمل ذلك في الـ 24 ساعة القادمة سأكون ممتنة للغاية”.

المصدر: سبوتنيك