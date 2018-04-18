أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح الأربعاء 18-4-2018.

البناء‎:

استغربت أوساط سياسية كثرة الإشكالات الأمنية في الدوائر الانتخابية التي يتواجه فيها تيّار “المستقبل” مع لوائح ‏منافسة، خصوصاً في بيروت، على خلاف المناطق الأخرى التي تشهد هدوءاً لافتاً، بالرغم من زخم النشاطات فيها. ‏وعزت الأوساط سبب الإشكالات إلى حدة الخطابات الانتخابية، الأمر الذي طرح علامات تساؤلات عن الأجواء التي ‏ستخيّم على يوم 6 أيّار‎.‎

تراقب أطراف إقليمية وضع قبرص في ظلّ المتغيّرات الجارية في المنطقة وكيفية تموضعها كطرف يحرص على ‏علاقات طيبة بجوار لم يعُد للغرب و”إسرائيل” اليد العليا فيه، وتعتبر هذه الأطراف أنّ سلوك الحكومة القبرصية تجاه ‏ملف النفط والغاز العالق بين لبنان و”إسرائيل” سيشكّل فرصة لكشف نيات قبرص ومدى قراءتها للمتغيّرات وسعيها ‏لتوجيه رسائل لا تضعها في إطار معسكر لا تستطيع قبرص تحمّل تبعات عداوته، خصوصاً في ظلّ علاقتها السيئة ‏بالجار التركي‎.‎

الجمهورية‎:

لاحظت أوساط سياسية أن الإنتخابات الماضية التي أسقطت مرشح قطب بارز في الجنوب سيعود نجله بقوة هذه المرة ‏بفضل القانون النسبي الجديد‎.

تتوقع أوساط سياسية متابعة صدور مرسوم ترقية عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية قبل الإنتخابات النيابية ودخول ‏الحكومة مرحلة تصريف الأعمال‎.

يحاول أحد المرشحين في كسروان “فتّ الأموال” للفوز في لائحته لكن الذين يعرفون المزاج الكسرواني يقولون إنه ‏سيخسر مهما دفع‎.‎

اللواء‎:

حجز وزير سيادي سابق موقعاً له عند أركان السلطة الجديدة، في ضوء دقة تقديراته وحياديته في التحليل‎..

يؤخذ على رئيس حزب شاب أنه بالغ في “الشعارات المثالية” التي من شأنها أن تؤثر على حصة حزبه في البرلمان ‏الجديد‎..

يخشى خبراء أن تؤدي أزمة اللاثقة إلى تأثير سلبي على لوائح مشتركة “لحليفين تاريخيَّين” بحيث أن كل طرف ‏يعمل لوحده؟

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام