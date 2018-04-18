أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح الأربعاء 18-4-2018.
البناء:
استغربت أوساط سياسية كثرة الإشكالات الأمنية في الدوائر الانتخابية التي يتواجه فيها تيّار “المستقبل” مع لوائح منافسة، خصوصاً في بيروت، على خلاف المناطق الأخرى التي تشهد هدوءاً لافتاً، بالرغم من زخم النشاطات فيها. وعزت الأوساط سبب الإشكالات إلى حدة الخطابات الانتخابية، الأمر الذي طرح علامات تساؤلات عن الأجواء التي ستخيّم على يوم 6 أيّار.
تراقب أطراف إقليمية وضع قبرص في ظلّ المتغيّرات الجارية في المنطقة وكيفية تموضعها كطرف يحرص على علاقات طيبة بجوار لم يعُد للغرب و”إسرائيل” اليد العليا فيه، وتعتبر هذه الأطراف أنّ سلوك الحكومة القبرصية تجاه ملف النفط والغاز العالق بين لبنان و”إسرائيل” سيشكّل فرصة لكشف نيات قبرص ومدى قراءتها للمتغيّرات وسعيها لتوجيه رسائل لا تضعها في إطار معسكر لا تستطيع قبرص تحمّل تبعات عداوته، خصوصاً في ظلّ علاقتها السيئة بالجار التركي.
الجمهورية:
لاحظت أوساط سياسية أن الإنتخابات الماضية التي أسقطت مرشح قطب بارز في الجنوب سيعود نجله بقوة هذه المرة بفضل القانون النسبي الجديد.
تتوقع أوساط سياسية متابعة صدور مرسوم ترقية عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية قبل الإنتخابات النيابية ودخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال.
يحاول أحد المرشحين في كسروان “فتّ الأموال” للفوز في لائحته لكن الذين يعرفون المزاج الكسرواني يقولون إنه سيخسر مهما دفع.
اللواء:
حجز وزير سيادي سابق موقعاً له عند أركان السلطة الجديدة، في ضوء دقة تقديراته وحياديته في التحليل..
يؤخذ على رئيس حزب شاب أنه بالغ في “الشعارات المثالية” التي من شأنها أن تؤثر على حصة حزبه في البرلمان الجديد..
يخشى خبراء أن تؤدي أزمة اللاثقة إلى تأثير سلبي على لوائح مشتركة “لحليفين تاريخيَّين” بحيث أن كل طرف يعمل لوحده؟
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام