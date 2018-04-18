أعلن البيت الابيض الثلاثاء ان الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أجرتا “محادثات على أعلى المستويات” ولكنها لم تشمل حوارا مباشرا بين دونالد ترامب وكيم جونغ-اون، موضحا بذلك تصريحا ادلى به الرئيس الاميركي قبيل دقائق من ذلك وفهم منه انه سبق وأن تحادث مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وكان ترامب بدا وكأنه يقول “نعم” ردا على صحافي طرح عليه سؤالا من بعيد يستوضحه فيه ما اذا كان قد تحادث مباشرة مع كيم، لكن المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز اكدت ان “الرئيس قال ان الادارة أجرت محادثات على اعلى المستويات وأضاف انها لم تكن معه مباشرة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية