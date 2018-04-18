ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن وفدا حكوميا روسيا من مختلف الوزارات أجرى اليوم الثلاثاء مباحثات مع الحكومة التركية في أنقرة حول الوضع في سوريا.

وقال البيان: “نوقشت تفاصيل تخص الوضع القائم حاليا في سوريا بما في ذلك في الغوطة الشرقية، والاستفزازات التي تجري في إدلب شمالي البلاد، وكذلك سبل الدفع بعملية التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وكان موضوع العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا حاضرا في المباحثات الحكومية الروسية التركية.

وشارك في المباحثات عن الجانب الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي لتسوية الأزمة السورية ألكساندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.

وحضر المباحثات الثنائية من الجانب التركي، المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سيدان أونال، وممثلين من وزارات عدة.

المصدر: وكالات