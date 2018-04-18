أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن محادثات مباشرة “على مستويات رفيعة جدا” جرت بين واشنطن وبيونغ يانغ، معتبرا ان هناك “فرصة كبيرة” لحل الازمة الكورية الشمالية خلال قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في “اوائل حزيران/يونيو او قبل ذلك”.

وقال ترامب للصحافيين أثناء استضافته رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في منتجع مارا لاغو في فلوريدا “هناك فرصة كبيرة لحل مشكلة عالمية”، مضيفا “لقد أجرينا محادثات على مستويات رفيعة جدا مع كوريا الشمالية”.

واوضح ترامب ان القمة المرتقبة بينه وبين كيم ستجري “في أوائل حزيران/يونيو أو قبل ذلك” وهناك “خمسة اماكن قيد الدرس” سيتم اختيار احدها لاحتضان هذه القمة التاريخية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية