أعلن زعيم المعارضة الأرمنية نيكول باشينيان، “الثورة المخملية” في البلاد، وذلك خلال مظاهرات نظمها مناصروه احتجاجا على تعيين الرئيس السابق سيرج سركسيان رئيسا للوزراء.

وقال باشينيان وهو نائب حالي في البرلمان خلال الاحتجاجات “تتشكل حالة ثورية حاليا في البلاد”، مهددا بالاستمرار في الاحتجاجات من أجل شل منظومة الحكم في البلاد.

وأضاف باشينيان “أعني بشل منظومة الحكم، جعلها منظومة غير فاعلة، وفي هذه الحالة يتوجب تشكيل أذرع موازية للحكم، وهذه الأذرع تأخذ على عاتقها مسؤولية إدارة شؤون البلاد”، على حد تعبيره.

وقد احتشد حوالي 3 آلاف متظاهر في ساحة “فرنسا” وسط العاصمة الأرمينية يريفان وغادروا المكان بعد أن طلب منهم زعيم المعارضة التوجه إلى مبنى رئاسة الحكومة، وفي طريقهم حاول المحتجون اقتحام وتحطيم حواجز حول مبان حكومية مثل النيابة العامية ومحكمة التمييز والبرلمان، لكن الشرطة صدتهم.

وأسفرت الاحتجاجات التي جرت في العاصمة الأرمنية عن إصابة 10 متظاهرين، فيما اعتقلت الشرطة 80 معارضا.

المصدر: وكالات