استبعد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء فتح فصل جديد في محادثات انضمام تركيا، قائلا ان التحركات الاخيرة لانقرة. خصوصا في منطقة بحر إيجه، “لا تساعد على اقامة علاقات جيدة” مع جيرانها الاوروبيين.

واوضح آخر تقرير للمفوضية الاوروبية يتضمن تقييما بشان الدول المرشحة للانضمام الى التكتل ان “التوتر في بحر إيجه وشرق البحر الابيض المتوسط لا يساعد على إقامة علاقات حسن الجوار كما انها تقوض الامن والاستقرار الاقليميين”.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني خلال تقديم التقرير في ستراسبورغ حيث يجتمع البرلمان الاوروبي في جلسة عامة ان “تركيا دولة مرشحة، انها شريك حاسم للاتحاد الاوروبي ولاعب رئيسي، لكن الوقت لم يحن بعد لفتح فصل جديد في المفاوضات”.

من جهته، قال المفوض المسؤول عن التكامل الاوروبي يوهانس هان ان “تحليلاتنا تظهر ان تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الاوروبي خصوصا في مجال سيادة القانون والحقوق الأساسية”.

بدأت المفاوضات مع انقرة في الثالث من تشرين الاول/كتوبر 2005 لكنها تعثرت طوال سنوات، وما تزال تركز على 16 فصلا من اصل 33 فصلا.

وتدهورت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 في تركيا ما أدى إلى عمليات تطهير واسعة النطاق.

لكن معظم دول الاتحاد الاوروبي لا ترغب رسميا في تعليق مفاوضات الانضمام هذه خشية ان يؤدي ذلك الى قطيعة نهائية مع شريك رئيسي في الهجرة ومكافحة الارهاب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية