أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بالعثور على مقبرة جماعية داخل مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مراسلها في المنطقة، أن المقبرة تقع جنوب حديقة الجلاء في دوما وتضم رفات حوالي 30 شخصا.

وأضافت الوكالة أن الأطباء العسكريين السوريين سيفحصون رفات الضحايا في المستشفى المحلي لتحديد هويات القتلى.

وكانت مدينة دوما، التي سيطر عليها تنظيم “جيش الإسلام”، تشكل آخر معقل للمسلحين المعارضين للحكومة السورية في منطقة الغوطة الشرقية.

وفي أوائل أبريل الجاري توصل قادة التنظيم إلى اتفاق مع عسكريي مركز حميميم الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا نص على إخراج المسلحين وأفراد عائلاتهم من دوما إلى شمال محافظة حلب بعد إلقاء أسلحتهم.

وفي أواخر الأسبوع الماضي أعلن الجيش السوري خلو مدينة دوما من المسلحين لتصبح منطقة الغوطة الشرقية في سيطرة القوات الحكومية.

المصدر: سانا