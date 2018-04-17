قال بيان صادر عن الرئاسة الأرمنية، إن الرئيس أرمين ساركسيان، وقع اليوم الثلاثاء على مرسوم جمهوري يقضي بتعيين الرئيس السابق سيرج ساركسيان رئيسا للحكومة.

وجاء في البيان الذي نُشر على موقع الرئيس الأرمني:” صادق الرئيس على تعيين سيرج ساركسيان بناءً على انتخابه من قبل المجلس الوطني (البرلمان) في الـ 17 من أبريل 2018، ووفقا للفقرة 144 من المادة الخامسة لدستور البلاد”.

وصوت 77 نائبا في البرلمان الأرمني بـ”نعم” لصالح المرشح الوحيد لمنصب رئيس الوزراء، فيما صوت بـ “لا” 17 نائبا من أصل 105 برلمانيين مجمل عدد النواب.

وقد جرت تعديلات دستورية في الآونة الأخيرة أفضت إلى تقليص الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية مقابل توسيع صلاحيات رئيس الوزراء وتحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، في الوقت ذاته ينتخب الرئيس ورئيس الوزراء من قبل البرلمان.

المصدر: وكالات