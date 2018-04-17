قال السفير الروسي للامم المتحدة فاسيلي نيببنزيا الثلاثاء ان جهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في الامم المتحدة لبدء تحقيق جديد في الاسلحة الكيميائية في سوريا وانعاش محادثات السلام “تأتي في غير وقتها”.

وطرح الحلفاء الثلاثة السبت مشروع قرار في مجلس الامن بعد ساعات من شن ضربات عسكرية على ثلاثة مواقع يشتبه في أنها ترتبط ببرنامج سوريا للاسلحة الكيميائية.

وردا على سؤال حول مشروع القرار، قال السفير الروسي ان المشروع “يأتي في غير وقته” مشيرا الى ان موسكو ليست مستعدة للتحاور مع الغرب حول سوريا بعد الضربات العسكرية.

ويدعو مشروع القرار الى فتح تحقيق جديد لتحديد مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا والدفع من اجل تفكيك جميع اسلحة سوريا الكيميائية والدعوة الى وقف لاطلاق النار والمطالبة بدخول محادثات سلام.

وجرت الجولة الاولى من المفاوضات حول مشروع القرار الاثنين، الا ان دبلوماسيين قالوا ان روسيا لم تدخل في مناقشات ولم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار.

وقال دبلوماسيون غربيون انهم مستعدون لإتاحة الوقت للتفاوض لبذل كل الجهود لاشراك روسيا. وصرحت سفيرة بريطانيا الى الامم المتحدة كارين بيرس للصحافيين انه “تجري مناقشة القرار ولكننا لا نتطلع الى التقدم السريع حول هذه المسألة”. وأضافت “نحتاج الى رسم طريق للعودة الى عملية السلام وأعتقد أننا جميعا نعرف أن هذا سيستغرق وقتا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية