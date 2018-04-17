تقرير: حسن حمزة
عدد الناخبين والحاصل الإنتخابي الأعلى في دائرةُ الجنوب الثالثة وأبرز التحالفات في التقرير التالي.
المصدر: المنار
تقرير: حسن حمزة
عدد الناخبين والحاصل الإنتخابي الأعلى في دائرةُ الجنوب الثالثة وأبرز التحالفات في التقرير التالي.
المصدر: المنار
أعلنت اليوم في مدينة النبطية لائحة الامل والوفاء عن دائرة الجنوب الثالثة (النبطية، مرجعيون، حاصبيا، وبنت جبيل)، خلال مهرجان أقيم في القاعة الكبرى للنادي الحسيني لمدينة النبطية، وأذاع رئيس اللائحة النائب محمد رعد الاسماء في حضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية والتربوية والدينية وقيادات من حركة أمل وحزب الله ...