إعلان لائحة الأمل والوفاء عن دائرة الجنوب الثالثة

أعلنت اليوم في مدينة النبطية لائحة الامل والوفاء عن دائرة الجنوب الثالثة (النبطية، مرجعيون، حاصبيا، وبنت جبيل)، خلال مهرجان أقيم في القاعة الكبرى للنادي الحسيني لمدينة النبطية، وأذاع رئيس اللائحة النائب محمد رعد الاسماء في حضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية والتربوية والدينية وقيادات من حركة أمل وحزب الله ...