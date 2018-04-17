ألغت قيادة جيش العدو الإسرائيلي مشاركة طائرات مقاتلة من نوع F-15 في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الأمريكي في ألاسكا ضمن تدريبات “ريد فلاج” والتي ستجري في شهر ايار/مايو المقبل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية “لا زال الجيش في حالة استنفار براً وبحراً وجواً خشية من الانتقام الإيراني المحتمل”، ولفتت الى ان “الاستنفار الإسرائيلي تضمن إرسال رسائل سرية وعلنية لطهران تم إرسالها خلال الأيام الأخيرة”، على حد زعمها.

وأضافت الصحيفة أن “الجيش يتحسب من الرد الإيراني بإطلاق رشقات صواريخ انطلاقاً من سوريا نحو مدينة كبرى داخل إسرائيل أو عبر تفجير عبوات قرب الحدود أو إطلاق صواريخ مضادة للدبابات”، بحسب قولها.

المصدر: فلسطين اليوم