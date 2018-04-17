وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تحية اكبار وفخر للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

وأكد عريقات في حديث له الثلاثاء ان “قضية الأسرى هي أولوية وطنية ومركزية للقيادة الفلسطينية اذ ينحني جميع ابناء شعبنا اليوم اجلالا لتضحيات أسرانا وصمودهم الأسطوري”.

وقال عريقات إن “صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا والتعامل معها كدولة فوق القانون يشجع حكومة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية على مواصلة جرائمها التي تحظى بالدعم المطلق من قبل الادارة الأمريكية”.

وفيما طالب عريقات “المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والملموس لحماية حقوق الأسرى واجبار اسرائيل على اطلاق سراحهم فورا”، وأكد ان “القيادة الفلسطينية ستبذل ما بوسعها من اجل مساءلة اسرائيل على انتهاكاتها لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم