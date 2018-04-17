أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء أن وزارة الخارجية الروسية تدعو الدول التي شاركت في ضرب سوريا لعدم التدخل في عمل المنظمات الدولية.

وقالت زاخاروفا للصحفيين تعليقا على الاتهامات الفرنسية لروسيا حول عرقلة دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن “موقف وزارة الخارجية الفرنسية مثير للدهشة للغاية”.

وأضافت زاخاروفا “أيدت روسيا الفحص السريع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وتابعت ان “روسا ليست المسؤولة عن تنظيم الرحلة ولكنها قدمت كل المساعدات لإجراءها وها هم متواجدون في دوما بالفعل”.

واشارت زاخاروفا الى انه “كانت هناك صعوبة في وصول المحققين نظرا لبقاء جزء من المسلحين في دوما وقامت الأمم المتحدة بالضمانات الأمنية الإضافية”، واضافت “من غير الواضح لماذا تتحدث وزارة الخارجية الفرنسية عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمفتشين؟ إذا كان المفتشون يواجهون مشاكل لكانوا قد أدلوا ببيان حول هذه المسألة”.

وقالت زاخاروفا “ندعو الدول الغربية التي شاركت في القصف غير الشرعي على سوريا التوقف عن التلاعب بالرأي العام وعدم التدخل في عمل المنظمات الدولية”.

المصدر: سبوتنيك