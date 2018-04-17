أوصى مجلس الأمن التركي بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ يوليو/ تموز 2016 لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ونقلت وكالة الأناضول التركية بيانا للمجلس ذكرت فيه أن “مجلس الأمن القومي أوصي بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.

وأضاف بيان المجلس بحسب الأناضول “مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أن تحرك المجتمع الدولي بشكل مشترك لمنع المجازر في سوريا يحظي بأهمية بالغة”، متابعا ” ننتظر دعم الدول الحليفة في العمليات التي تنفذها القوات المسلحة التركية من أجل تطهير الأراضي السورية من الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضيها”.