اندلع حريق جديد الثلاثاء في الأراضي المحتلة المحيطة بموقع الكاميرا الصهيوني في منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة المحاصر، محدثا أضرارا كبيرة في الأراضي الزراعية للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر الفلسطينية الى ان “حريقا كبيرا اندلع في الأراضي المحتلة ظهر اليوم بسبب سقوط طائرة ورقية تحمل مادة حارقة”.

وذكرت القناة الثانية في كيان العدو أن “3 فرق إطفاء تحاول السيطرة على الحريق في حادثة هي الرابعة من نوعها خلال الأربعة أيام الأخيرة”.

يُشار إلى أن “الطائرة الورقية” هي فكرةٌ مستحدثة للشباب الفلسطيني المُبدع لإيلام العدو الإسرائيلي الذي يفتك في المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.

وتقوم فكرةُ “الطائرات الورقية” الحارقة على تذييل تلك الطائرات بشعل نارية، ومن ثم تحملها الرياح فوق المواقع العسكرية والأحراش والأعشاب الجافة، وبعد أن تصل المكان المُحدد يفلتها الشبان، فتأتي على الأعشاب في المكان، وتتسبب بحرائق واسعة.

المصدر: فلسطين اليوم