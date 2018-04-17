هاجم مستوطنون صهاينة بمستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس الثلاثاء مزارعين من قرية مادما أثناء حراثتهم أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح وبحراسة من قوات العدو الإسرائيلي.

وقال رئيس المجلس القروي في مادما إيهاب القط إن “مستوطنين بحراسة من قوات الاحتلال هاجموا المزارعين الذي دخلوا أراضيهم صباحا بعد الحصول على تنسيق من قوات الاحتلال لحراثتها ومنعوهم من العمل فيها وذلك للمرة الثالثة”.

واشارت مصادر فلسطينية الى ان “جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وطردوا المزارعين من أرضهم”.

المصدر: فلسطين اليوم