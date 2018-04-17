صرح وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، بأن التدخل الأجنبي والإرهاب والتطرف قد دمروا أجزاء كثيرة من المنطقة خلال عقدين من الزمن ، ولا يزال التطرف والعنف يشكلان تهديدًا لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي.

واوضح خلال اجتماع الدورة الـ23 لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (أكو)، إن الفشل والنجاح في جزء من هذه المنطقة سيؤثر علينا جميعا منوهاً إلى ان تسهيل التعاون بين دول المنطقة ليس فقط بسبب القرب الجغرافي ، ولكن أيضا بسبب العديد من الانتماءات ، بما في ذلك الحضارة والثقافة والدين والتاريخ المشترك.

المصدر: وكالة مهر