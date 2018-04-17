عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اجتماعا موسعا في ادارة واستثمار مرفأ بيروت، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري ورئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم وأعضاء لجنة الإدارة وامين سر اللجنة توفيق لطيف وممثلين عن شركة “خطيب وعلمي”.

وجرى خلال الاجتماع عرض مسهب لمشروع المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت للسنوات العشرين المقبلة.

ورحب قريطم بفنيانوس والحضور، وشكر الوزير على كل الجهود من أجل تطوير مرفأ بيروت “ليقوم هذا المرفق الحيوي بدوره الاقتصادي الرائد”.

وأشار الى ان “شركة خطيب وعلمي ستعرض المراحل التي انجزتها لمشروع المخطط التوجيهي العام للمرفأ للسنوات العشرين المقبلة، بإشراف الوزير فنيانوس الذي كانت له الأيادي البيضاء في إعداد المشروع وإنجازه”.

ولفت الى ان “الشركة ستقدم خيارات يمكن اعتمادها في هذا المخطط لتعرض لاحقا على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص”.

بدوره قال فنيانوس “مثلما وضعنا القسم الثاني للمخطط التوجيهي لمطار بيروت كذلك لدينا توجه لوضع مخطط توجيهي لمرفأ بيروت، بغض النظر عما جرى سابقا بالنسبة الى الحوض الخامس والرابع، ونحن لم نتدخل في ذلك، انما ما نقوم به اليوم هو وضع رؤية مستقبلية لتضاف الى انجازات الوزارة”.

وأشار الى ان “هذا المشروع ليس قرارا نهائيا انما هو رؤية ومخطط لما يمكن ان نقوم به للمرفأ خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا الى ان “كل من لديه رؤية لتطوير هذا المشروع او ملاحظات عليه يضع اقتراحاته لتؤخذ في الاعتبار، حتى لا يقال عنا في الوسائل الاعلامية اننا وضعنا عمل معلب، نحن سنضع مهلة شهر للإطلاع على الدفتر ووضع الملاحظات على المخطط، بعدها يتم رفعه الى مجلس الوزراء، وإذا كان وزير الاشغال في الحكومة المقبلة لديه رؤية مختلفة يضعها ايضا”.

وشكر فنيانوس ادارة المرفأ والأعضاء على “التعاون المثمر مع وزارة الاشغال وكل جديد قدمته ادارة المرفأ الذي اصبح يضاهي مرافئ الشرق الاوسط على البحر الابيض المتوسط”.

وأكد أن “مستقبل لبنان واعد وزاهر، وما حصل في مؤتمر سيدر، إذا أحسنا التصرف به، يمكن ان يؤدي الى عمل كبير في لبنان ويفتح فرص عمل للشباب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام