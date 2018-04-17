دخل الاسير الفلسطيني محمد خالد عامودي (35عاما) من بلدة برقين جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، عامه الثالث عشر على التوالي في سجون العدو الاسرائيلي، وهو يقضي حكما بالسجن 11 مؤبدا وعشرين عاما حيث اعتقل في تاريخ 17-4- 2006.

وبالسياق، قال مدير “نادي الأسير الفلسطيني” منتصر سمور إن “الأسير عامودي يقبع حاليا في سجن نفحة ويعاني من أمراض عدة، وتمت محاكمته بالحكم الظالم بحجة مقاومة الاحتلال”.

وأشار سمور إلى أن “الاسير حرم من إلقاء نظرة الوداع على والده ووالدته اللذان فارقا الحياه وهو في الأسر، كما أن والدته أمضت ما يزيد عن 10 سنوات وهي تتنقل بين سجون الاحتلال لزيارته وأفنت عمرها وهي تشارك في المسيرات والاعتصامات تضامنا مع الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم