أكدت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الثلاثاء أن حرية كل أسير وأسيرة أمانة في أعناق أبناء الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة مشددة على أن “جمرة التفاعل مع الأسرى ستبقى متقدة”.

وأوضحت الحركة في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن “يوم الأسير بات عنوانا للوطنية الفلسطينية ومناسبة لتحشيد الطاقات وتجديد العزم على تحرير الأسرى البواسل الذين يمثلون حالة كفاح ونضال متقدمة في مواجهة الاحتلال المجرم”.

وأشارت الحركة الى أن “الذاكرة الوطنية تسجل بفخر واعتزاز بطولات الأسرى الميامين الذين يصطفون اليوم إلى جانب أهلهم وأبناء شعبهم في مسيرة العودة”، وأشارت إلى أن “صوت الأسرى الأبطال يصدح في كل وطني حر بألا يدخر جهدا في صون وحدة شعبنا والمشاركة الحقيقية في معركة العودة وانتزاع الكرامة وكسر الحصار”.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 أسير من أبناء الشعب الفلسطيني من بينهم نحو 350 طفلاًد، و62 امرأة وفتاة، و26 صحفياً، بينهم 1800 مريضا.

المصدر: فلسطين اليوم