أكدت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى” في فلسطين أن “محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أجلت محاكمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام راغب عبد الرحمن السعدي (58 عاماً) لتاريخ 24 نيسان/ابريل 2018”.

وأوضحت المؤسسة أن “محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية عقدت اليوم جلسة للنظر في قضيته وقررت المحكمة التأجيل لتاريخ 24/04/2018 للسماح لمحامي الدفاع عنه لفحص ملفه والاطلاع على التهم الموجهة ضده”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ بسام السعدي بتاريخ 19/03/2018 ووجهت له نيابة الاحتلال العسكرية تهمة الانتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي”.

المصدر: فلسطين اليوم