أكد قائد القوات البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، ان نهاية سيطرة داعش على مناطق في سوريا والعراق من شأنه ان يكون بداية جديدة للتطورات في المنطقة والعالم، اذ ان هذا الانجاز تحقق بفضل دماء الشهداء الذين وقفوا بشجاعة أمام وحشية المجموعات الارهابية.

وأشار العميد كيومرث حيدري خلال اجتماع مع الملحقين العسكريين الاجانب في طهران، الى ان داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات العميلة والارهابية التكفيرية التي تنامت بدعم واضح من قبل امريكا والكيان الصهيوني وحلفائهم في المنطقة قاموا لسنوات عدة بارتكاب المجازر وسفك الدماء في سوريا والعراق، اذ ان تلك الجهات التي اوجدت داعش تسعى اليوم وراء نقل داعش الى افغانستان وان المجازر الاخيرة في هذا البلد هي بداية لهذه الخطة.

المصدر: وكالة تسنيم