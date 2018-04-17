كشف قائد عمليات الحشد الشعبي في محور شرق الأنبار كريم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، عن قرب إنطلاق عمليات أمنية واسعة لتأمين ثلاث محافظات.

وقال الخاقاني في تصريح صحفي، إن “الايام القليلة الماضية شهدت عقد اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وعمليات شرق الأنبار لتنسيق العمليات الأمنية التي ستنطلق قريبا لملاحقة الخلايا النائمة”.

وأضاف الخاقاني، أن “هناك عمليات أمنية واسعة ستنطلق قريبا لتأمين مناطق شرق الأنبار وسامراء وبغداد”، مؤكدا أن “هدف العمليات القضاء على الخلايا النائمة ومضافات داعش”.

وكان قائد عمليات شرق الأنبار اللواء الركن سعد حربية أعلن في تصريح سابق عن قرب إنطلاق عمليات تفتيش واسعة بهدف تامين الانتخابات النيابية المقبلة.

المصدر: الفرات نيوز